JPNN.com » Daerah » 41 Rumah di Tulungagung Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

41 Rumah di Tulungagung Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

41 Rumah di Tulungagung Rusak Diterjang Angin Puting Beliung
Petugas BPBD Tulungagung melakukan asesmen dampak kerusakan rumah warga akibat angin puting beliung di Kecamatan Rejotangan, Tulungagung. ANTARA/HO - Soleh

jpnn.com - PONOROGO - Angin puting beliung merusak 41 rumah warga di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Senin (12/1) sore.

Sebanyak 41 rumah itu mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

Camat Rejotangan Didi Jarot Widodo mengatakan bencana tersebut melanda tiga desa di Kecamatan Rejotangan, yakni Desa Karangsari, Desa Panjerejo, dan Desa Tugu.

“Total ada 41 rumah terdampak, terdiri atas 15 rumah di Desa Karangsari, 22 rumah di Desa Panjerejo, dan empat rumah di Desa Tugu,” kata Didi Jarot Widodo di Tulungagung, Senin (12/1).

Menurut dia, sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap rumah, berupa genteng melorot serta asbes yang terlepas akibat terpaan angin kencang.

Salah seorang warga Desa Karangsari Aziz Saiful Arifin mengatakan angin puting beliung terjadi sekitar pukul 16.00 WIB dan berlangsung singkat atau kurang lebih 10 menit.

“Saat itu belum hujan, tiba-tiba angin sangat kencang. Setelah hujan justru tidak ada apa-apa. Tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan atap,” ujarnya.

Pascakejadian, pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung untuk melakukan asesmen dampak kerusakan.

Sebanyak 41 rumah di Tulungagung, Jawa Timur, rusak akibat diterjang angin puting beliung.

