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42 Tahun Memendam Penyesalan, Addie MS Kemas Ulang Lagu Sendiri dari Chrisye

42 Tahun Memendam Penyesalan, Addie MS Kemas Ulang Lagu Sendiri dari Chrisye
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Addie MS dan Produser Eksekutif Musica Studios, Indrawati Widjaja di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musica Studio's menghadirkan A Day to Remember: Tribute to Chrisye untuk mengenang hari kelahiran Chrisye.

Acara tersebut mempertemukan sejumlah teman, kerabat dan para musisi maupun pelaku industri yang pernah bekerja sama dengan Chrisye di sepanjang perjalanan kariernya.

Putra mendiang Chrisye yakni lPasha Chrisye pun turut hadir meramaikan momen ini.

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Dalam acara tribute ini, Musica Studio's juga memperkenalkan sebuah proyek baru sebagai bagian dari upaya untuk terus melestarikan legacy seorang Chrisye.

Salah satu persembahan utamanya adalah perilisan ulang video musik lagu legendaris 'Sendiri', yang turut melibatkan musisi senior Addie MS.

Lagu Sendiri merupakan karya populer yang dirilis Chrisye pada 1984 dengan aransemen musik yang digarap oleh Addie MS.

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Di balik perilisan ulang ini ternyata tersimpan sebuah kisah personal yang mendalam dari Addie MS yang telah memendamnya selama puluhan tahun akibat urusan teknis mixing masa lalu.

"Jadi Sendiri itu masa di mana saya belum sentuh soundnya. Jadi semuanya kerjaan saya rasanya. Nah, begitu selesai beredar begitu, saya ngerasa ada sesuatu yang ganjil, saya pikir cuma sesaat saja. Tapi tahun demi tahun sampai puluhan tahun, sampai 42 tahun, kok saya masih gatal gitu. 'Ini kenapa sih? Bikin penasaran begitu'," ujar Addie MS di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/9).

Di balik perilisan ulang ini ternyata tersimpan sebuah kisah personal yang mendalam dari Addie MS yang telah memendamnya selama puluhan tahun.

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