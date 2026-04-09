43% Masyarakat Punya Side Hustle, Prudential Soroti Pentingnya Kesehatan Finansial

jpnn.com, JAKARTA - Memiliki satu pekerjaan kini sering kali belum cukup. Bagi banyak orang di Indonesia, pekerjaan sampingan atau side hustle menjadi cara untuk meraih tujuan finansial di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.

Fenomena ini tercermin dalam studi terbaru Prudential plc yang menunjukkan bahwa 43 persen responden di Indonesia memiliki pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama.

Di satu sisi, hal ini mencerminkan semangat generasi muda untuk tetap produktif, namun di sisi lain juga menunjukkan adanya tekanan finansial yang mendorong mereka mencari sumber penghasilan tambahan.

Di saat yang bersamaan, nilai keluarga serta tanggung jawab tetap menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan finansial. Sebanyak 82 persen responden Indonesia menempatkan keluarga sebagai prioritas, sementara hanya 35 persen yang menyatakan tidak perlu memberikan dukungan finansial kepada orang lain menunjukkan tekanan finansial yang dihadapi banyak individu dan rumah tangga.

Temuan ini membentuk dasar dari Financial Wellbeing Index dari Prudential plc yang melibatkan lebih dari 7.000 responden di Asia berusia 18-60 tahun yang dilakukan oleh surveyor pihak ketiga.

Studi ini mengukur kesehatan finansial melalui empat dimensi utama, yaitu keamanan finansial saat ini dan masa depan, serta kebebasan finansial saat ini dan masa depan.

Baca Juga: Prudential Luncurkan Fasilitas Airport Lounge Menjelang Libur Lebaran

Secara regional, hasil studi menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi risiko finansial dan meraih tujuan keuangan di masa depan masih menjadi tantangan.

Hanya 45 persen responden yang yakin mampu menghadapi pengeluaran tak terduga atau memiliki tabungan yang cukup di masa depan. Di tengah kondisi tersebut, hanya 18 persen yang merasa memiliki akses memadai terhadap solusi keuangan.