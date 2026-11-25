jpnn.com, JAKARTA - Musikus Bimbim akhirnya menjajal karier solo setelah 43 tahun eksistensi bersama grup musik Slank. Bimbim kini meluncurkan album solo yang berjudul Generasi Rubah.

Setelah 43 tahun berpesta dan membuana bersama Slank, Bimbim kini meluangkan waktu sejenak untuk menjelajahi sisi lain perjalanan musiknya. Sebuah vakansi musikal yang membawanya ke ruang yang lebih personal lewat album solo perdana, Generasi Rubah.

Mengusung judul Generasi Rubah, album itu berangkat dari sebuah pemikiran tentang generasi yang merubah. Generasi yang memiliki kesadaran untuk mempertanyakan keadaan, berani mengambil sikap, dan memiliki keinginan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik.

“Seperti filosofi hewan rubah, dia adalah soliter yang melambangkan kemandirian sejati, ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup tanpa bergantung pada kerumunan," kata Bimbim di kawasan Barito, Jakarta Selatan pada Rabu (25/11).

Dalam album Generasi Rubah, Bimbim mengerjakan sendiri seluruh proses musikalnya, mulai dari bernyanyi, memainkan seluruh instrumen, menciptakan lagu, mengaransemen, hingga memproduseri musiknya sendiri

Album tersebut juga memuat lagu berjudul Generasi Rubah yang menjadi bagian dari gagasan besar album. Album ini memuat tujuh nomor lagu yakni Baunya Setahun Pelayaran, Generasi Rubah, Merdeka 100%, Mama Hidup Kembali, Bogor Kota Hujan, I Love U More, dan Desember Lagi.

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Generasi Rubah merangkum cerita Bimbim dari berbagai identitas yang melekat pada dirinya. Bimbim sebagai musisi,sebagai anak laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah, dan juga sebagai warga Indonesia yang memiliki pandangan kritis terhadap keadaan di sekitarnya.

Bimbim juga tidak memiliki alasan spesifik mengapa album solonya baru dikeluarkan pada akhir 2026. Bagi Bimbim, dirinya hanya ingin mengeluarkan yang mungkin selama ini belum tersampaikan.