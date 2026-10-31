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44 Tim dari 9 Provinsi Bersaing di Kejurnas FYBI 2026, Tangerang Jadi Pusat Marching Band

44 Tim dari 9 Provinsi Bersaing di Kejurnas FYBI 2026, Tangerang Jadi Pusat Marching Band
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Lomba Federasi Youth Band Indonesia (FYBI) di Jakarta pada 2025. Foto: FYBI

jpnn.com, TANGERANG - Sebanyak 44 tim marching band dari 9 provinsi anggota Federasi Youth Band Indonesia (FYBI) akan berkompetisi dalam Kejuaraan Nasional FYBI 2026 di Kota Tangerang, pada 7-8 November 2026.

Kejuaraan Nasional FYBI 2026 diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Federasi Youth Band Indonesia (PP FYBI), dengan Pengurus Provinsi FYBI Banten sebagai tuan rumah.

Ajang itu merupakan bagian dari komitmen FYBI untuk membina generasi muda, meningkatkan prestasi marching band, serta memperkuat nilai-nilai disiplin, kreativitas, kerja sama, dan sportivitas melalui olahraga masyarakat.

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Rangkaian kegiatan berlangsung selama dua hari di dua lokasi. Pada Sabtu, 7 November 2026, perlombaan Cultural Parade akan dilaksanakan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Selanjutnya, pada Minggu, 8 November 2026, perlombaan Concert, Color Guard Contest, dan Individual Contest akan berlangsung di GOR Nambo Sport Center, Tangerang.

Dengan melibatkan puluhan tim dari berbagai daerah, Kejurnas FYBI 2026 diharapkan menjadi ruang kompetisi sekaligus sarana evaluasi hasil pembinaan marching band di tingkat daerah maupun nasional.

Kejuaraan Nasional FYBI 2026 mempertandingkan empat divisi resmi, yaitu Junior Non Brass, Senior Non Brass, Senior Brass, dan Military.

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Melalui pembagian divisi tersebut, setiap tim memperoleh ruang untuk menunjukkan kemampuan sesuai dengan kategori yang diikuti. Para peserta akan berkompetisi dengan mengandalkan keterampilan musikal, ketepatan gerak, kreativitas, koordinasi, kekompakan, dan kualitas penampilan.

Untuk mendukung kualitas kompetisi, FYBI menghadirkan juri profesional dari Indonesia dan luar negeri, termasuk Malaysia dan Filipina.

Sebanyak 44 tim marching band dari 9 provinsi anggota Federasi Youth Band Indonesia (FYBI) akan berkompetisi dalam Kejuaraan Nasional FYBI 2026 di Tangerang

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