4.408 Honorer Dilantik Jadi PPPK Paruh Waktu, Bupati: Mereka Sudah Lama Mengabdi

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 4.408 honorer di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruk waktu. Mereka dilantik Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein di Stadion Purnawarman, Purwakarta, Selasa (25/11).

Para PPPK paruh waktu ini akan bertugas di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Purwakarta.

Bupati Saepul menyampaikan apresiasi mendalam kepada para PPPK yang baru dilantik.

"Mereka sudah lama mengabdi di Kabupaten Purwakarta ini, hanya status saja yang berubah. Artinya, yang tadinya sudah setia, lebih menunjukkan kesetiaannya, yang tadinya sudah punya integritas, lebih berintegritas lagi," katanya.

Menurut dia, pelantikan yang berlangsung dengan Peringatan Hari Guru Nasional 25 November 2025 itu menandai langkah penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemkab Purwakarta.

Skema PPPK paruh waktu ini dirancang sebagai solusi inovatif untuk menggantikan tenaga honorer yang selama ini menjadi bagian dari sistem pemerintahan.

Selain itu, inisiatif ini memberikan kepastian status sebagai aparatur sipil negara (ASN) bagi individu yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah.

Saepul menambahkan bahwa kontribusi para pegawai ini sangat berarti bagi Kabupaten Purwakarta.