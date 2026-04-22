443 Jemaah Haji Kloter Pertama Resmi Diberangkatkan dari Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Operasional angkutan Haji 2026 di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang resmi dimulai.

Sebanyak 443 jemaah haji kloter pertama embarkasi Palembang telah bertolak menuju Tanah Suci menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV 5101, Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 08.10 WIB.

Pelepasan kloter perdana ini menandai dimulainya rangkaian 7.036 jemaah yang terbagi dalam 16 kloter melalui embarkasi Palembang hingga Mei 2026 mendatang.

"Alhamdulillah pada hari ini telah diberangkatkan 443 jemaah haji kloter pertama yang terdiri dari 439 calon jemaah dan 4 orang petugas PPIH yang berasal dari Kota Palembang ke tanah Suci pada pukul 08.10 WIB menggunakan maskapai Saudi Airline," ungkap Ahmad Syaugi Shahab selaku General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Selain memberangkatkan kloter jemaah yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarauddin II juga melayani Haji Antara yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung dengan total Jemaah sebanyak 1.077 calon Jemaah Haji.

PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II telah melakukan berbagai persiapan terkait operasional dan fasilitas serta berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait seperti Otoritas Bandara Wilayah VI, Kementerian Agama, TNI/Polri, Perum LPPNPI, Kantor Imigrasi, Kantor Bea Cukai, Balai Kekarantinaan Kesehatan, maskapai, groundhandling serta instansi lainnya guna memastikan angkutan haji tahun ini berjalan dengan lancar.

"Kami telah melakukan berbagai persiapan operasional seperti fasilitas bandara maupun peralatan pendukung, personel yang bertugas, pengaturan slot parkir pesawat, serta utamanya berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait guna mendukung penerbangan haji tahun ini," jelas Syaugi.

Demi mendukung aspek keamanan penerbangan serta mempercepat mobilitas jamaah haji, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II mengerahkan 519 personil dan fasilitas pendukung seperti 1 unit mesin Xray, 2 unit Hand Held Metal Detector (HHMD) dan 1 unit Walkthrough Metal Detector (WTMD) guna pemeriksaan keamanan jamaah haji beserta barang bawaan di Asrama Haji.