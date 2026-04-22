445 Calhaj Bandung Kloter Perdana Diberangkatkan, Besok Terbang ke Tanah Suci
jpnn.com, INDRAMAYU - Sebanyak 445 jemaah calon haji kloter pertama Kota Bandung, diberangkatkan ke asrama di Kabupaten Indramayu dari Mapolda Jawa Barat.
Ratusan jemaah calon haji ini akan diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui Bandara Kertajati pada Kamis (23/4/2026).
"Ini yang sekarang berangkat adalah kloter perdana Kota Bandung atau kloter 2 Jawa Barat, Embarkasi Kertajati, asrama haji Indramayu," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Andy Mohammad Arif di Mapolda Jabar, Rabu (22/4/2026).
Andi menuturkan, para calhaj ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan rangkaian lainnya di asrama haji di Indramayu. Adapun mereka akan menetap di asrama selama 14 jam sebelum berangkat ke Tanah Suci.
"Kesehatan dalam hal ini di kloter ada TKHI, dokter yang terus memantau seluruh calon jemaah haji dan kemudian juga di sana ada petugas PPIH Arab Saudi khusus yang membidangi dengan kesehatan juga ada," jelas dia.
Ia menuturkan, total sebanyak 1.744 jemaah calon haji dari Kota Bandung yang akan diberangkatkan untuk menjalani ibadah haji untuk tahun ini. Menurutnya, jumlah tersebut terbagi menjadi lima kloter
"Total yang berangkat dari Kota Bandung itu adalah 1.744 ditambah 30 petugas. Jadi total dengan petugas 1.774 yang terbagi di dalam lima kloter. Tiga kloter utuh dan dua Kloter gabungan," ujarnya.
Menurutnya, keberangkatan haji untuk tahun ini sudah dilakukan penyesuaian jumlah jemaah calon haji dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2025 lalu, ada sebanyak 2.345 calhaj dari Kota Bandung yang berangkat ke Tanah Suci.
Sebanyak 445 jemaah calon haji kloter pertama berangkat ke Indramayu sebelum terbang ke Tanah Suci.
