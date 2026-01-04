45 Orang Tewas Dalam Serangan AS ke Venezuela

jpnn.com - MOSKOW - New York Times mengutip pejabat senior Venezuela melaporkan bahwa sedikitnya 40 orang termasuk personel militer dan warga sipil tewas dalam serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela pada Sabtu (3/1).

Sebelumnya, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menyatakan bahwa serangan AS terhadap negaranya telah menewaskan pejabat, anggota militer, dan juga warga sipil.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu mengumumkan AS telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores. Trump menyebut Maduro dan Cilia telah ditangkap dan diterbangkan keluar negeri.

Media setempat melaporkan sejumlah ledakan di Caracas dan mengeklaim bahwa operasi tersebut dilakukan anggota unit elite Delta Force.

Otoritas Venezuela mengaku belum mengetahui keberadaan Maduro dan meminta AS untuk memberikan bukti bahwa dia masih hidup. Trump kemudian menerbitkan sebuah foto yang diklaimnya memperlihatkan Maduro berada di atas kapal AS.

Sejumlah anggota Kongres AS menyebut operasi tersebut ilegal, sementara pemerintah menyatakan bahwa Maduro akan menghadapi persidangan.

Baca Juga: Trump Rilis Foto Nicolas Maduro Ditahan di Kapal Perang AS Iwo Jima

Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri Venezuela mengumumkan rencananya untuk mengajukan banding ke organisasi internasional atas tindakan Washington dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengelar rapat darurat yang membahas serangan AS ke Venezuela.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela. Moskow mengaku sangat prihatin dengan laporan bahwa Maduro dan istrinya telah dipaksa meninggalkan negara itu sebagai bagian dari agresi AS.