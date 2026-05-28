450 KK di Tanjungpinang Terima Daging Kurban dari Presiden Prabowo

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Daging sapi kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah disalurkan kepada 450 Kepala Keluarga (KK) yang membutuhkan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Sapi kurban pemberian Presiden itu disembelih di Masjid At-Taubah, Jalan Cendrawasih, Kecamatan Tanjungpinang Timur, seusai salat Iduladha, Rabu (27/5)

"Total masyarakat di sini mencapai 450 KK. Daging sapi Presiden akan dibagi merata, masing-masing KK dapat jatah hampir satu kilogram," kata Ketua Panitia Kurban sekaligus Pengurus Masjid At-Taubah Sayipudin Suhri.

Sayipudin menyebutkan sapi pemberian Presiden jenis Simmental itu memiliki bobot 1,48 ton, dengan estimasi berat daging bersih 350 sampai 400 kilogram.

Selain itu, kata dia, Masjid At-Taubah tahun ini juga berkurban dua ekor sapi dan satu ekor kambing hasil sumbangan dan patungan dari warga sekitar.

Dia berterima kasih sekaligus bersyukur dengan adanya bantuan sapi dari Presiden Prabowo, karena sangat membantu warga mendapatkan daging sapi kurban Idul Adha 2026.

"Tahun ini hewan kurban di masjid kami sedikit, bahkan turun signifikan dibanding tahun lalu. Alhamdulillah, dapat bantuan sapi Presiden, sangat terbantu sekali," ucapnya.

Sayipudin awalnya tak menyangka Masjid At-Taubah mendapatkan bantuan sapi kurban Presiden RI.