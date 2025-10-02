4.500 Calon Pekerja BYD di Subang Bakal Dikirim ke Barak Militer

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi punya rencana dalam menyiapkan tenaga kerja muda untuk menyokong kemajuan industri.

Tak hanya soal keahlian teknis, ia ingin lulusan SMK punya tekad dan kuat secara mental lewat pendidikan karakter di barak militer.

Hal itu ia sampaikan saat menyerahkan sertifikat 4.500 lulusan Siswa Menengah Kejuruan Jabar yang sudah mengikuti pelatihan kerja untuk ditempatkan di perusahaan otomotif BYD Subang di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Kamis (2/10/2025).

Baca Juga: Sekjen Kemnaker Sebut Tenaga Kerja Muda Punya Karakter Hubungan Kerja yang Fleksibel

“Ini tenaga kerja yang sudah lulus, sudah ikut pelatihan, punya sertifikat, tinggal pembentukan mental bisa dilakukan dengan barak militer,” ujar Dedi.

Menurutnya, pola barak militer akan memberi pendidikan karakter sesuai dengan filosofi Panca Waluya yakin cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), pinter (pintar), dan singer (kreatif), sebelum para calon pekerja masuk ke dunia industri.

Di sisi lain, perusahaan juga bisa menekan biaya pelatihan ulang karena pembinaan dasar sudah difasilitasi oleh pemerintah provinsi.

Baca Juga: Kemnaker Dorong Tenaga Kerja Muda Ikut Pemagangan untuk Tingkatkan Kompetensi

“Nanti barak militer diarahkan kepada calon-calon tenaga kerja di industri, sehingga industri memiliki cost yang rendah untuk melakukan pelatihan. Karena pelatihannya sudah menjadi tanggungan pemerintah provinsi Jawa Barat,” tuturnya.

Penyerahan 4.500 lulusan ini disebut Dedi sebagai tahap awal. Ia menyebut gelombang berikutnya bisa mencapai 5.000 hingga 6.000 siswa SMK.