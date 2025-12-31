4.540 PPPK Paruh Waktu Terima SK, Ini Pesan Bupati Lalu Pathul Bahri
jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Sebanyak 4.540 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menerima surat keputusan (SK) pengangkatan.
Menurut Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, penyerahan SK merupakan momentum penting dalam perjalanan karier sebagai bagian dari abdi negara."Hari ini mereka (PPPK paruh waktu) berkumpul untuk menerima SK pengangkatan," kata Lalu Pathul Bahri saat acara penyerahan SK PPPK paruh waktu di Lombok Tengah, Rabu.
Berdasarkan undang-undang, pemerintah mulai menata pegawai nonASN dengan skema PPPK paruh waktu. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap peningkatan sumber daya manusia maupun pelayanan kepada masyarakat."Ini bentuk perhatian pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dengan diberikan SK pengangkatan PPPK paruh waktu," ungkapnya.
Bupati berpesan kepada pegawai PPPK paruh waktu yang telah menerima SK, agar melaksanakan amanah dan tugasnya dengan baik, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Lombok Tengah. "Apa yang diharapkan pemerintah itu bisa terwujud dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," katanya.
Dia pun mengatakan kehadiran PPPK paruh waktu tersebut diharapkan dapat meningkatkan SDM dan kesejahteraan masyarakat di Lombok Tengah. "Semoga SDM di Lombok Tengah tetap meningkat dengan kehadiran PPPK paruh waktu ini," ungkapnya.
Sementara itu, bagi pegawai non-PPPK atau non-basis data akan diberikan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), karena anggaran untuk pelatihan tersebut telah disiapkan. "Pegawai non-basis kami berikan pelatihan," katanya. (antara/jpnn)
4.540 PPPK paruh waktu di Lombok Tengah menerima SK pengangkatan, begini pesan Bupati Lalu Pathul Bahri.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bupati: PPPK Paruh Waktu Bisa Memperkuat Kinerja Pemerintahan
- 5 Berita Terpopuler: Perbedaan Mendasar PPPK PW & Paruh Waktu Terungkap, Aksi Besar-besaran Bakal Digelar, soal Gaji?
- Wali Kota Berencana Usulkan Penghapusan PPPK Paruh Waktu
- Pengakuan PPPK Paruh Waktu: Saat Honorer Gaji Rp200 Ribu, Kini Rp2,6 Juta
- Memang Kebangetan jika Gaji PPPK Paruh Waktu Hanya Sebegini
- Wali Kota Menyebut Gaji PPPK Paruh Waktu, Jutaan