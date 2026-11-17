jpnn.com, JAKARTA - PT Brantas Abipraya mengusung tema Resilient Excellence, sebagai semangat untuk memperkuat ketangguhan insan dan organisasi dalam menghadapi tantangan sekaligus mempertahankan keunggulan kinerja.

Lebih dari sekadar perayaan hari jadi, momentum ini menjadi refleksi perjalanan sekaligus penguatan arah perusahaan di tengah industri konstruksi yang semakin kompetitif.

Selama 46 tahun, Brantas Abipraya telah berkontribusi dalam pembangunan berbagai infrastruktur strategis di Indonesia.

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Kontribusi tersebut antara lain diwujudkan melalui pembangunan dan revitalisasi fasilitas pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat, pembangunan infrastruktur irigasi untuk mendukung produktivitas sektor pertanian, serta pembangunan rumah khusus bagi masyarakat.

Salah satunya adalah pembangunan rumah khusus bagi eks pejuang Timor Timur di Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari upaya menghadirkan hunian yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Utama Brantas Abipraya Agung Fajarwanto menyampaikan perjalanan 46 tahun perusahaan harus menjadi pijakan untuk memperkuat sinergi dan menyatukan langkah seluruh elemen perusahaan dalam menghadapi tantangan industri serta meningkatkan kontribusi bagi pembangunan nasional.

“Resilient Excellence akan menjadi kekuatan nyata ABIPRAYA ketika kita tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak bersama dalam satu visi, satu gerak, dan satu langkah menuju karya terbaik bagi bangsa,” ujar Agung.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana mengatakan kemampuan menjaga kinerja di tengah perubahan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun perusahaan yang berdaya saing.