47 Pati TNI AD Naik Pangkat, Jenderal Maruli Tegaskan Pemimpin Harus Beradaptasi Terhadap Lingkungan Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. memimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat 47 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Dari jumlah tersebut, 20 Pati bertugas di luar struktur TNI AD dan 27 lainnya di dalam struktur organisasi.

Para Pati yang naik pangkat terdiri dari 2 perwira tinggi berpangkat Letnan Jenderal, 13 Mayor Jenderal, dan 32 Brigadir Jenderal.

Jenderal Maruli dalam amanatnya menegaskan para perwira yang memegang jabatan pimpinan harus mampu berinovasi untuk mendorong kemajuan satuan serta meningkatkan profesionalitas prajurit.

Mereka juga dituntut terus mengikuti perkembangan, khususnya di bidang teknologi, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam modernisasi alutsista TNI AD.

KSAD juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas diri serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang guna mendukung pelaksanaan tugas TNI AD dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus berkontribusi pada program pemerintah.

“Dengan menyandang pangkat perwira tinggi, para perwira harus mulai berpikir secara menyeluruh (general), melihat kondisi bangsa dan TNI Angkatan Darat secara khusus, serta mampu menentukan langkah nyata yang dapat dilakukan. Semua harus berperan dan mampu mengimplementasikan pengalaman yang dimiliki serta menghindari rutinitas yang dapat menghambat kemajuan satuan,” ujar KSAD Jenderal Maruli.

Selain itu, dia juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas dan sinergisitas, baik di internal TNI maupun dengan instansi lain.