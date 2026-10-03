47 UMKM Ramaikan Pertamina SMEXPO di Pasar Ngasem, Produk Lokal Makin Vokal

jpnn.com, YOGYAKARTA - Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta 2026 kembali hadir di Pasar Ngasem pada 2–4 Oktober 2026.

Mengusung tema “Lokal Jadi Vokal”, kegiatan itu menghadirkan 47 UMKM dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Aceh untuk memperluas akses pasar dan peluang kemitraan.

Penyelenggaraan di Pasar Ngasem merupakan yamg ke-3 kalinya, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-270 Kota Yogyakarta.

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Beragam produk lokal ditampilkan, mulai dari kuliner, fesyen, kerajinan hingga produk kreatif.

Selain pameran, SMEXPO juga menghadirkan temu bisnis dengan calon pembeli dari sektor perhotelan, pariwisata, restoran, katering, hingga pemerintahan.

Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) M. Erry Sugiharto mengatakan SMEXPO tidak sekadar menjadi ruang promosi, tetapi juga mempertemukan UMKM dengan pasar dan mitra usaha.

"Pertamina SMEXPO tidak hanya kami hadirkan sebagai ruang untuk memperkenalkan produk, tetapi juga sebagai ruang bertemunya UMKM dengan pasar, mitra usaha, dan berbagai peluang pengembangan bisnis jangka panjang,” ujar Erry.

Dia menambahkan, manfaat kegiatan diharapkan terus berlanjut setelah acara selesai melalui terbukanya pasar dan kemitraan baru. “Event boleh berakhir, tetapi dampaknya harus terus berjalan dan dirasakan,” katanya.