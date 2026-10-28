480 Dapur MBG 3T Sudah Launching Sejak 2 Oktober, tetapi Belum Beroperasi, Asosiasi Pertanyakan Prioritas Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) 3T Indonesia mempertanyakan belum adanya kepastian operasional terhadap 480 dapur MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang telah di-launching pada 2 Oktober 2026 lalu.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Dapur MBG 3T Indonesia, Hilarius Onesimus M. Jong, SH., MH., menyampaikan keprihatinan karena hingga hari ini dapur-dapur tersebut belum beroperasi dan anak-anak di wilayah 3T belum menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Menurut data dan informasi yang kami terima, 480 dapur MBG 3T yang telah melaksanakan launching pada 2 Oktober 2026, tetapi hingga hari ini belum juga beroperasi," ujar Hilarius di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Dia mempertanyakan alasan dilakukannya launching jika operasionalnya tidak kunjung dijalankan, sementara pelayanan MBG saat ini lebih banyak menyasar daerah perkotaan.

"Untuk apa 480 dapur tersebut di-launching apabila sampai sekarang anak-anak di wilayah 3T belum menerima manfaat? Yang kita lihat hari ini pelayanan MBG lebih banyak di daerah perkotaan sedangkan dapur di wilayah 3T dibiarkan tanpa kepastian operasional," tegasnya.

Hilarius menyoroti ketimpangan penerimaan manfaat antara anak di kota dan di pelosok.

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Dia mempertanyakan apakah anak-anak di wilayah 3T harus terus menunggu hanya karena tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

"Kenapa cuma anak-anak di kota sudah dapat menikmati makanan bergizi, sedangkan anak-anak di pelosok hanya melihat bangunan dapur yang berdiri tanpa ada kepastian kapan mereka dapat menikmati makanan bergizi? Apakah mereka kurang penting dibandingkan anak-anak di perkotaan?" tanyanya.