49 Pengusaha Nasional Studi Komparatif di Jateng, Jajaki Kolaborasi & Investasi

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 49 pengusaha dari berbagai daerah di Indonesia melakukan studi komparatif di sejumlah perusahaan di Jawa Tengah.

Kunjungan itu sekaligus untuk membidik peluang investasi dan kolaborasi.

Para pengusaha yang tergabung dalam kegiatan Disway Explore Business with Dahlan Iskan Central Java Series itu, dijamu langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Kamis malam, 18 Juni 2026.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyampaikan terima kasih atas kedatangan para pengusaha tersebut untuk melakukan studi komparatif.

Menurutnya, iklim investasi di Jawa Tengah sangat kondusif dan didukung berbagai faktor penunjang.

Berdasarkan data 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp110,02 triliun.

Pada triwulan I 2026 sudah menembus Rp 23 triliun, kemudian ada tambahan sekitar Rp15 triliun untuk pengembangan industri kendaraan listrik terintegrasi di Kendal.

Berbagai faktor tersebut juga didukung keberadaan kawasan industri eksisting yang tersebar di beberapa daerah.