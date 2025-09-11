5 Alasan Kemenangan Persita dari PSM Pantas Disebut Dramatis
jpnn.com - SERANG - Persita Tangerang menaklukkan PSM Makassar secara dramatis pada pekan ke-5 BRI Super League.
Ada banyak faktor yang membuat kemenangan pertama Persita Tangerang di musim ini tersebut pantas diberi label dramatis.
Pertama, karena gol Persita, keduanya lahir dari penalti yang butuh VAR. Gol pertama dicetak Eber Bessa, kedua oleh Pablo Ganet.
Kedua, dua pencetak gol Persita tak bermain secara bersamaan. Bessa bermain selama 62 menit, keluar, digantikan oleh Ganet.
Ketiga, laga Persita vs PSM Makassar itu sempat terasa bakal imbang 1-1, sebelum penalti Ganet di menit 90+3.
Ke-4, kemenangan pertama musim ini diraih di saat Persita masih dalam suasana berulang tahun yang ke-72.
Lihat ke sini, yuk, klasemen BRI Super League setelah Persita vs PSM diwarnai tiga gol.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Semen Padang Keok, PSBS Biak Raih Kemenangan Pertama
- Persib vs Persebaya: Bojan Hodak Bocorkan Peluang Turunkan Pemain Baru
- Persaingan Sehat di Persib Bandung, Lucho: Bukan Hanya Thom Haye yang Berkualitas
- Super League: PSM Pengin Merusak Ulang Tahun Persita
- Bek Asing Persib Bandung Blak-Blakan Soal Efek Kedatangan Thom Haye cs
- Luka Masih Membekas, Persib Bandung Hadapi Persebaya Surabaya dengan Kepala Dingin