5 Apple Watch Ini Tak Bisa Update ke watchOS 27, Punya Kamu Termasuk?

jpnn.com, JAKARTA - Lima model Apple Watch dikabarkan tidak akan mendapatkan pembaruan sistem operasi watchOS 27 beserta fitur kecerdasan buatan (AI) terbaru pada asistem virtual.

Adapun lima jam pintar itu, yakni Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch SE generasi kedua, dan Watch Ultra generasi pertama.

Manajer Pemasaran Produk Apple Watch dan Health Apple, Cait Dooley mengatakan keputusan tersebut diambil karena fitur-fitur baru pada watchOS 27 membutuhkan kemampuan pemrosesan yang lebih tinggi agar dapat berjalan optimal.

"Fitur-fitur baru di watchOS, termasuk kemampuan Siri AI dan gestur ketuk baru, bekerja paling baik dengan kemampuan pemrosesan yang ada pada Apple Watch Series 9 dan yang lebih baru, Ultra 2 dan yang lebih baru, serta SE 3," kata Cait dilansir dari MacRumors pada Jumat (19/6) .

Meski tidak lagi mendapat upgared watchOS 27, Cait menegaskan perangkat-perangkat yang tidak kompatibel tetap dapat digunakan secara normal jika dipasangkan dengan iPhone yang menjalankan sistem operasi iOS 27.

Sementara itu, Senior Director of watchOS Software Engineering Apple David Clark mengatakan watchOS 27 dirancang untuk memperkuat integrasi kecerdasan buatan di Apple Watch sehingga perangkat tersebut dapat berperan sebagai pendamping utama dalam ekosistem Apple Intelligence.

Menurut David, Apple Watch merupakan salah satu perangkat paling praktis untuk berinteraksi dengan Siri karena selalu berada di pergelangan tangan pengguna dan dapat digunakan untuk mengakses informasi secara cepat saat tangan sedang sibuk.

Oleh karena itu, Apple berupaya menghadirkan pengalaman Siri yang konsisten di seluruh perangkat, baik ketika pengguna mengakses asisten virtual tersebut melalui Apple Watch maupun iPhone.