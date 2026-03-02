menu
5 Area Rumah yang Harus Diperhatikan Keamanannya Sebelum Mudik

Ilustrasi mudik. Foto: Dok. inDrive

jpnn.com, JAKARTA - MUDIK merupakan rutinitas tahunan yang dilakukan umat muslim Indonesia.

Umat muslim bisa meninggalkan rumah mereka selama beberapa hari saat mudik.

Oleh karena itu, untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan sebaiknya periksa kembali bagian-bagian tertentu dari rumah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengunci pintu dan jendela

Sebelum Anda meninggalkan area rumah, hendak pergi ataupun tidur, pastikan sudah mengunci pintu serta menutup jendela di seluruh bagian rumah.

Pastikan memasang kunci gerendel di pintu luar dan gunakan kunci yang tepat di pintu geser.

Cara sederhana ini memungkinkan pencuri tidak bisa masuk ke rumah.

Jika memiliki sistem otomasi rumah, gunakan komputer atau ponsel untuk mengunci pintu dari jarak jauh jika lupa melakukannya sebelum pergi.

Ada beberapa area rumah yang harus Anda periksa keamanannya sebelum mudik dan salah satunya ialah tentu saja garasi.

