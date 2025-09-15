menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Bahan Alami Ini Bikin Sinusitis Ambyar

5 Bahan Alami Ini Bikin Sinusitis Ambyar

5 Bahan Alami Ini Bikin Sinusitis Ambyar
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SINUSITIS merupakan salah satu penyakit pernapasan yang merepotkan.

Sinus yang sehat seharusnya berisi dengan udara. Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak.

Jika tersumbat cairan, sinus akan ditumbuhi kuman yang mengakibatkan infeksi atau sinusitis.

Berikut ini beberapa bahan alami untuk mengobati sinusitis, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe merupakan salah satu bahan alami yang memiliki zat antiradang dan antioksidan yang bisa mengurangi pembekakan di selaput hidung dan meredakan hidung tersumbat.

Studi menyebutkan, jahe bisa menekan produksi lendir dan meringankan pusing kepala.

Rebus jahe di dalam air, kemudian buat teh jahe dari air rebusannya yang diminum 3 kali sehari.

Kamu juga bisa mengompres air rebusan jahe yang ditempel ke wajah selama 15 menit.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengobati sinusitis dengan mudah dan salah satunya ialah bawang putih.

