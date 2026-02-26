5 Bahan Alami Pereda Nyeri yang Bisa Anda Coba
jpnn.com, JAKARTA - NYERI yang Anda rasakan pada tubuh bisa terjadi karena berbagai hal.
Nyeri bisa terjadi karena Anda mengangkat beban terlalu berat, sedang sakit, dan lainnya.
Pereda nyeri yang Anda butuhkan tidak selalu berupa obat yang biasa kamu konsumsi.
Obat pereda nyeri bisa ditemukan di area yang sering diabaikan, seperti makanan, tanaman, dan sayuran yang mungkin hanya tergeletak begitu saja di rak dapur Anda.
Beberapa di antaranya juga bisa dengan mudah dibeli di pasar terbuka atau toko berantai di sekitar rumah Anda.
Meskipun obat pereda nyeri alami ini tersedia dengan mudah, penting untuk dicatat bahwa obat ini tidak boleh digunakan sebagai pengganti resep dokter tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penyedia layanan kesehatan.
Meskipun demikian, berikut adalah bahan alami pereda nyeri yang ampuh untuk mengatasi masalah kesehatan umum sehari-hari.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Pulse.ng.
Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa bertindak sebagai obat pereda nyeri yang membantu Anda dan salah satunya adalah cuka sari apel.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 6 Manfaat Jahe, Wanita Pasti Suka
- Tingkatkan Kesehatan Paru-paru dengan Rutin Mengonsumsi 7 Makanan Ini
- Redakan Gejala Bronkitis dengan Mengonsumsi 5 Pengobatan Alami Ini
- Redakan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini
- 6 Manfaat Kunyit yang Bikin Kaget
- 3 Bahaya Minum Air Jahe Berlebihan, Tidak Baik untuk Pencernaan Anda