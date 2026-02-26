5 Bahan Alami Pereda Nyeri yang Bisa Anda Coba

jpnn.com, JAKARTA - NYERI yang Anda rasakan pada tubuh bisa terjadi karena berbagai hal.

Nyeri bisa terjadi karena Anda mengangkat beban terlalu berat, sedang sakit, dan lainnya.

Pereda nyeri yang Anda butuhkan tidak selalu berupa obat yang biasa kamu konsumsi.

Baca Juga: 5 Makanan Ini Bikin Nyeri Artritis Makin Parah

Obat pereda nyeri bisa ditemukan di area yang sering diabaikan, seperti makanan, tanaman, dan sayuran yang mungkin hanya tergeletak begitu saja di rak dapur Anda.

Beberapa di antaranya juga bisa dengan mudah dibeli di pasar terbuka atau toko berantai di sekitar rumah Anda.

Meskipun obat pereda nyeri alami ini tersedia dengan mudah, penting untuk dicatat bahwa obat ini tidak boleh digunakan sebagai pengganti resep dokter tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penyedia layanan kesehatan.

Baca Juga: 3 Bahan Alami untuk Mengatasi Kulit Kering

Meskipun demikian, berikut adalah bahan alami pereda nyeri yang ampuh untuk mengatasi masalah kesehatan umum sehari-hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Pulse.ng.