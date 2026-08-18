5 Bahan Alami untuk Mengatasi Sakit Kepala

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT kepala merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Sakit kepala bisa sangat menyiksa dan membuat Anda sulit untuk beraktivitas.

Sakit kepala bisa disebabkan oleh berbagai alasan termasuk pola makan, tingkat hidrasi, lingkungan kerja dan rumah, serta kesehatan Anda secara keseluruhan.

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Jenis sakit kepala yang paling umum adalah migrain, sakit kepala tegang, dan sakit kepala sinus.

Dalam kebanyakan kasus, sakit kepala relatif tidak berbahaya.

Namun, dalam beberapa kasus, ini bisa menjadi indikasi masalah kesehatan yang parah seperti strok, tumor otak atau aneurisma.

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Sakit kepala bisa diatasi dan diredakan dengan berbagai cara, mulai dari yoga dan makanan, olahraga, hingga pola tidur yang benar.

Berikut beberapa bahan alami yang bisa membantu meredakan sakit kepala, seperti dilansir laman Genpi.co.