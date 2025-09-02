menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Bahaya Makan Bawang Putih Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

5 Bahaya Makan Bawang Putih Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

5 Bahaya Makan Bawang Putih Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda
Bawang Putih. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu dapur yang digunakan untuk menambah rasa dan aroma beberapa hidangan gurih.

Karena khasiatnya yang dahsyat, tak jarang orang mengonsumsi bawang putih utuh baik mentah maupun matang.

Pasalnya, bawang putih juga memiliki sifat antioksidan dan antibakteri yang baik untuk kesehatan kulit.

Namun, di balik manfaat kesehatannya, bawang putih juga memiliki efek samping yang berbahaya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menimbulkan masalah lambung

Sesuai laporan yang diterbitkan oleh Harvard Medical School, bawang putih adalah salah satu makanan yang bisa menyebabkan GERD (penyakit gastroesophageal reflux).

Satu laporan yang diterbitkan oleh University of Maryland Medical Center menyatakan bawang putih sebagai salah satu makanan yang harus dihindari untuk mengobati GERD.

2. Menimbulkan iritasi

Kontak yang terlalu lama dengan bawang putih dapat menyebabkan iritasi kulit.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi bawang putih berlebihan dan bisa meningkatkan risiko serangan penyakit kronis ini.

