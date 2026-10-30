5 Bahaya Makan Kurma Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah kering kesukaan banyak orang.

Kurma baik untuk kesehatan tubuh karena mengandung segudang nutrisi.

Namun, mengonsumsi kurma yang kaya manfaat juga bisa menjadi penyebab sakit apabila dikonsumsi dalam jumlah yang tidak wajar.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memicu kegemukan

Kurma ternyata memiliki kandungan kalori yang tinggi sehingga mudah memengaruhi kenaikan berat badan.

Setiap gram buah kurma mengandung 2,8 kalori. Jika kurma dikonsumsi berlebihan, bisa membuat berat badan naik secara drastis dan cepat.

2. Diare

Dampak buruk mengonsumsi kurma terlalu banyak bisa menyebabkan diare.

Hal ini disebabkan oleh kandungan gula yang terlalu tinggi dan tidak bisa diserap dengan baik. Akibatnya, perut akan terasa melilit dan menyebabkan diare.