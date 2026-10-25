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5 Bahaya Makan Manggis Berlebihan,Bisa Mengganggu Proses Kemoterapi

5 Bahaya Makan Manggis Berlebihan,Bisa Mengganggu Proses Kemoterapi
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Manggis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MANGGIS merupakan buah dengan rasa manis kesukaan banyak orang.

Manggis yang memiliki kadungan antiinflamasi dan antioksidan, membuat buah ini menjadi salah satu buruan masyarakat.

Namun, manggis ternyata memiliki efek samping jika dikonsumsi secara berlebihan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyebabkan Reaksi Alergi

Makan manggis berlebihan bisa menyebabkan reaksi alergi ringan seperti gatal-gatal, kulit kemerahan, bengkak dan ruam pada penderita hipersensitif.

Tak hanya itu, buah manggis juga bisa menyebabkan gejala serius seperti pembengkakan mulut, bibir atau tenggorokan, sesak pada dada atau nyeri.

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Gejala-gejala ini tidak boleh diabaikan dan konsumsi buah manggis harus segera dihentikan secepatnya.

2. Menghambat Proses Pembekuan Darah

Tubuh manusia memiliki kemampuan alami untuk mencegah pendarahan.

Ada beberapa bahaya makan manggis secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah bisa mengganggu proses kemoterapi.

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