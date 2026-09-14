5 Bahaya Makan Tomat Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda
jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi tomat? Tomat merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Tomat merah cerah dan berair bisa meningkatkan cita rasa hidangan kuliner apa pun.
Meskipun banyak orang menganggap tomat sebagai sayuran, secara botani, tomat adalah buah yang tajam dan berbiji.
Nah, manfaat tomat seharusnya lebih besar daripada efek buruknya. Meskipun demikian, pepatah populer, 'segala sesuatu yang berlebihan itu berbahaya' muncul di benak Anda.
Sayangnya, hal itu benar adanya jika kita makan tomat dalam jumlah banyak.
Waspadai efek samping tomat ini, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Batu ginjal
Ini mungkin mengejutkan, tetapi beberapa senyawa dalam tomat sulit dipecah oleh cairan pencernaan kita.
Tomat kaya akan kalsium dan oksalat yang seringkali tidak tercerna dan tidak dikeluarkan dari tubuh.
Ada beberapa efek samping makan tomat secara berlebihan bagi kesehatan tubuh dan salah satunya tentu saja bisa menimbulkan alergi.
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