5 Bahaya Mengonsumsi Buah Kering Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - ALMOND, kenari, pistachio, kismis merupakan beberapa jenis buah kering yang disukai banyak orang.

Namun, mengonsumsi buah kering secara berlebihan tidak baik bagi kesehatan.

Kita semua tahu bahwa kacang-kacangan sangat menyehatkan dan merupakan makanan ringan yang disukai banyak orang terutama selama musim dingin.

Faktanya, buah-buahan kering dikaitkan dengan kesehatan jantung yang baik dan bahkan penurunan berat badan.

Namun bukan berarti Anda boleh memakannya secara berlebihan tanpa menimbulkan konsekuensi apa pun.

Meskipun mengambil segenggam buah kering sesekali tidak akan menimbulkan banyak bahaya, melakukannya berulang kali bisa menimbulkan beberapa potensi kekhawatiran.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Penyakit pencernaan

Kacang-kacangan seperti almond, walnut, kacang mete, hazelnut, dan pistachio terkenal karena kandungan lemak dan proteinnya yang bermanfaat.