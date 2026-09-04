5 Bahaya Mengonsumsi Lidah Buaya Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda
jpnn.com, JAKARTA - LIDAH buaya merupakan tanaman yang mengandung manfaat luar biasa.
Manfaat lidah buaya atau aloe vera ini baik dalam olahan gel ataupun jus telah banyak dibuktikan kebenarannya.
Gel lidah buaya adalah zat yang licin dari bagian dalam daun lidah buaya yang tebal.
Aedangkan getah buaya berasal dari tepat di bawah kulit daun.
Mengaplikasikan gel lidah buaya secara topikal umumnya dianggap aman.
Namun, mengonsumsi getah atau jus yang diekstrak dari lidah buaya ternyata memiliki banyak efek samping jika tak diolah dengan benar atau dikonsumsi dalam jumlah banyak.
Mengonsumsi getah dan olahan lidah buaya dikaitkan dengan banyak efek negatif.
Anda bisa mengalami sakit perut dan kram, diare, mual, muntah, dan ketidakseimbangan elektrolit.
Ada beberapa efek samping mengonsumsi lidah buaya secara berlebihan dan bisa meningkatkan risiko serangan penyakit ini.
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