5 Bahaya Minum Teh Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Osteoporosis
jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena kaya akan kandungan kafein.
Teh yang mengandung kafein dan theobromin, ternyata tidak boleh dikonsumsi lebih dari 200-300 mg setiap harinya.
Sebab, jika mengonsumsi kandungan kafein secara berlebihan bisa menyebabkan penyakit jantung dan darah tinggi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Gelisah
Selain menyebabkan susah tidur, kafein juga akan memberikan dampak yang berbeda-beda pada setiap orang.
Sebagian orang merasa gelisah, cemas, dan tidak tenang karena kandungan kafein dalam teh.
Beberapa orang juga merasa pusing, sakit kepala, dan dada berdebar-debar sehingga tubuh pun jadi sangat tidak nyaman.
2. Ketergantungan
Jika kamu terbiasa mengonsumsi minuman berkafein maka akan berisiko menyebabkan ketergantungan.
Ada beberapa efek samping minum teh secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan risiko anemia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Pengobatan Alami untuk Meredakan Sakit Tenggorokan
- Redakan Flu dengan Mengonsumsi 3 Jenis Teh Ini
- 4 Manfaat Jagung, Bikin Anemia Ogah Mendekat
- 6 Minuman Sehat untuk Penderita Diabetes
- 4 Manfaat Salak, Anemia Bakalan Ogah Mendekat
- 71 Tahun Berdiri, SGM Dukung Anak Indonesia Bebas Anemia untuk Generasi Emas 2045