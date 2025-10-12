menu
5 Bahaya Minum Teh Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Osteoporosis
Ilustrasi teh campur susu. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena kaya akan kandungan kafein.

Teh yang mengandung kafein dan theobromin, ternyata tidak boleh dikonsumsi lebih dari 200-300 mg setiap harinya.

Sebab, jika mengonsumsi kandungan kafein secara berlebihan bisa menyebabkan penyakit jantung dan darah tinggi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Gelisah

Selain menyebabkan susah tidur, kafein juga akan memberikan dampak yang berbeda-beda pada setiap orang.

Sebagian orang merasa gelisah, cemas, dan tidak tenang karena kandungan kafein dalam teh.

Beberapa orang juga merasa pusing, sakit kepala, dan dada berdebar-debar sehingga tubuh pun jadi sangat tidak nyaman.

2. Ketergantungan

Jika kamu terbiasa mengonsumsi minuman berkafein maka akan berisiko menyebabkan ketergantungan.

Ada beberapa efek samping minum teh secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan risiko anemia.

