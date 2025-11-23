menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 5 Bahaya Minum Teh Hijau Berlebihan, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Ini

5 Bahaya Minum Teh Hijau Berlebihan, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Ini

5 Bahaya Minum Teh Hijau Berlebihan, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Ini
Ilustrasi Teh Hijau. Foto: Yahoo Health

jpnn.com, JAKARTA - TEH hijau merupakan salah satu minuman herbal yang mengandung segudang manfaat sehat untuk tubuh.

Bahkan banyak wanita sengaja minum teh hijau ketika menjalani program penurunan berat badan.

Selain membantu menurunkan berat badan, teh hijau juga membantu pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, menenangkan pikiran dan baik untuk kesehatan jantung serta otak.

Sebuah studi menunjukkan bahwa waktu terbaik untuk minum teh hijau adalah pagi hari dan sebelum olahraga.

Sama halnya dengan kopi, teh hijau juga mengandung kafein dan l-theanine.

Namun, mengganti kopi dengan teh hijau di pagi hari jauh lebih baik.

Teh hijau sudah cukup membantu meningkatkan suasana hati dan tingkat konsentrasi jika diminum pagi hari sebelum aktivitas.

Sementara itu, waktu terburuk minum teh hijau adalah malam hari.

Ada beberapa efek samping minum teh hijau secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah bisa menyebabkan muntah.

