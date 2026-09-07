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5 Bandara Alternatif Beroperasi 24 Jam

5 Bandara Alternatif Beroperasi 24 Jam
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Lima bandara alternatif beroperasi 24 jam. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah mengoperasikan sejumlah bandara alternatif selama 24 jam untuk menjaga kelancaran mobilitas penumpang setelah delapan bandara ditutup akibat erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan, bandara alternatif yang disiapkan, yakni:

1. Bandara Kertajati di Majalengka

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2. Bandara Ahmad Yani di Semarang

3. Bandara Juanda di Surabaya

4. Bandara Yogyakarta International Airport

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5. Bandara Adi Soemarmo di Solo.

"Tadi saya sampaikan untuk memberikan alternatif kepada airlines apabila ingin menggunakan, karena kita (pemerintah) sudah membuka bandara alternatif, Bandara Kertajati, Bandara Semarang, Juanda, YIA Jogja, kemudian Solo juga kita buka untuk operasi 24 jam," kata Menhub Dudy di Jakarta, Minggu (6/9).

Setidaknya ada 5 bandara alternatif yang beroperasi selama 24 jam untuk menjaga kelancaran mobilitas penumpang.

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