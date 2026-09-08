menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Bandara Terdampak Abu Vulkanis Anak Krakatau Kembali Dibuka, Termasuk Soekarno-Hatta

5 Bandara Terdampak Abu Vulkanis Anak Krakatau Kembali Dibuka, Termasuk Soekarno-Hatta

5 Bandara Terdampak Abu Vulkanis Anak Krakatau Kembali Dibuka, Termasuk Soekarno-Hatta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dua petugas membersihkan Airbus di Bandara Soekarno-Hatta, Senin, 7 September 2026. Foto: Syarief Akbar/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta beserta sejumlah bandara lain yang terkena dampak abu vulkanis Gunung Anak Krakatau telah berakhir.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan operasional bandara kembali berjalan dengan normal.

Kelima bandara yang kembali beroperasi itu, yakni:

Baca Juga:
  • Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Banten
  • Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta
  • Bandara Husein Sastranegara Jabar
  • Bandara Pondok Cabe Banten
  • Bandara Budiarto Curug Banten.

"Per tanggal 8 September pukul 00.01 WIB, lima bandara dinyatakan aktif kembali,” ujar Dudy.

Sementara itu, Bandara Radin Inten II Lampung serta Bandara Muhammad Taufiq Kiemas Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan, pembukaan bandara ini juga disertai dengan sejumlah catatan.

Baca Juga:

Pertama, Otoritas Bandara bersama dengan maskapai harus melakukan inspeksi terhadap semua armada pesawat.

Kedua, pilot dan kru operasional pesawat wajib mengetahui restricted polygon, yakni wilayah udara berbentuk poligon (banyak sudut) yang dibatasi atau dilarang oleh otoritas terkait untuk dilintasi karena terdeteksi mengandung sebaran abu vulkanis.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan operasional bandara kembali berjalan dengan normal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI