jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (6/11) tentang 145 ribu PNS dan PPPK jadi target BKN, ada info soal alih status sampai gaji, hingga pemerintah siapkan aturan khusus bagi pada seleksi CPNS 2026. Simak selengkapnya!

1. Prof Zudan: 145 Ribu PNS dan PPPK Jadi Target BKN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggandeng Microsoft Indonesia untuk meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Melalui kerja sama tersebut, BKN menargetkan sebanyak 145 ribu PNS dan PPPK mengikuti program pelatihan AI dan penguatan kepemimpinan digital.

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Prof Zudan: 145 Ribu PNS dan PPPK Jadi Target BKN

2. Info Kemdiktisaintek soal Mekanisme Alih Status ke PPPK Penuh Waktu & PNS, Karier hingga Gaji

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus memperkuat kepastian status kepegawaian dan pengembangan karier dosen melalui penataan regulasi serta koordinasi lintas instansi.