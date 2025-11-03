menu
5 Berita Terpopuler: 15 Forum PPPK Kompak Menyuarakan Alih Status, Jadi Masalah Besar Bagi Pemda, Lebih Banyak Rugi

5 Berita Terpopuler: 15 Forum PPPK Kompak Menyuarakan Alih Status, Jadi Masalah Besar Bagi Pemda, Lebih Banyak Rugi
Sebanyak 15 forum PPPK kompak menyuarakan alih status ke PNS. Mereka juga berencana berkumpul di Istora Senayan untuk menyuarakan perjuangan menjadi PNS. Foto dok. AMP for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (12/1) tentang 15 forum PPPK kompak menyuarakan alih status, PPPK paruh waktu akan jadi masalah besar bagi pemda, hingga jadi wakil kepala daerah banyak ruginya.

1. 15 Forum PPPK Kompak Menyuarakan Alih Status ke PNS, Fadlun: Sudah Harga Mati!

Sebanyak 15 forum PPPK kompak menyuarakan alih status PNS. 

Mereka juga berencana berkumpul di Istora Senayan untuk menyuarakan perjuangan menjadi PNS. 

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengungkapkan, jumlah peserta akan terus bertambah, mengingat silaturahmi nasional (silatnas) ini pelaksanaannya diundur Desember mendatang.

2. PPPK Paruh Waktu akan Jadi Masalah Besar Bagi Pemda, kecuali..

