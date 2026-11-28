jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (27/11) tentang 1,7 juta guru PPPK bisa ikut seleksi CPNS 2027, Prabowo janji bakal diangkat PNS, hingga infonya usia 35+ bisa ikut seleksi CPNS simpang siur. Simak selengkapnya!

1. 1,7 Juta Guru PPPK Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027, Sutopo: Terima Kasih Presiden Prabowo

Kebahagiaan menyelimuti jutaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya menjawab penantian panjang guru PPPK berusia di atas 35 tahun.

Pemerintah resmi memberi kesempatan bagi 1.777.798 guru PPPK untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui formasi khusus, tanpa dibatasi usia

Selengkapnya di Bawah:

1,7 Juta Guru PPPK Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027, Sutopo: Terima Kasih Presiden Prabowo

2. Peluang PPPK 35+ Ikut Seleksi CPNS Jadi Buah Bibir, Gaduh