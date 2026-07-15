5 Berita Terpopuler: 3 Usulan PTKNI, Pejabat BKN Merespons, Jangan Korbankan PPPK demi Efisiensi Anggaran
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (14/7) tentang usulan PTKIN untuk pemerintah berisi soal PPPK, pejabat BKN merespons pertanyaan waktu seleksi CPNS, hingga DPR minta jangan korbankan P3K demi efisiensi anggaran. Simak selengkapnya!
1. 3 Usulan PTKNI kepada Pemerintah, PPPK Paruh Waktu Fokus Poin 1, Pejabat Merespons
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI) mengajukan tiga usulan kepada pemerintah untuk penataan ASN PPPK dan P3K paruh waktu.
Sekjen DPP PTKNI Tinon Wulandari mengatakan bahwa usulan itu ada setelah menyerap aspirasi peserta Rakornas dan Forum Diskusi Grup di DPR RI pada 9 Juli 2026.
Adapun tiga usulan strategis yang diajukan PTKNI kepada pemerintah sebagai berikut:
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3 Usulan PTKNI kepada Pemerintah, PPPK Paruh Waktu Fokus Poin 1, Pejabat Merespons
2. Kapan Pendaftaran CPNS 2026? Simak Lagi Keterangan Pejabat BKN
5 berita terpopuler sepanjang Selasa (14/7) tentang usulan PTKIN untuk pemerintah berisi soal PPPK, pejabat BKN merespons, hingga jangan korbankan P3K
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