5 Berita Terpopuler: 3.342 PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke ASN Penuh, Dirjen Nunuk Minta Guru & Tendik Siaga

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (20/10) tentang 3.342 PPPK paruh waktu dialihkan ke ASN penuh, Dirjen Nunuk minta guru dan tendik siaga, hingga produk unggulan kawasan transmigrasi Muting jadi buah bibir. Simak selengkapnya!

1. Dirjen Nunuk Minta Guru & Tendik Untuk Tetap Siaga

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong peningkatan kesadaran dan kompetensi guru dalam menghadapi risiko bencana

Upaya ini dilakukan melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan guru untuk membangun kesiapsiagaan di lingkungan satuan pendidikan.

Salah satunya melalui pelatihan tatap muka bagi guru dan tenaga kependidikan di empat provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen.

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Dirjen Nunuk Minta Guru & Tendik Untuk Tetap Siaga

2. DPRD Setuju 3.342 PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke ASN Penuh, Gaji Ditanggung APBN