5 Berita Terpopuler: 5 Tahun Bukan Waktu yang Singkat, Kontrak Kerja Ribuan PPPK Tak Diperpanjang, Bakal Dirumahkan?

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (27/10) tentang 5 tahun bukan waktu yang singkat menjadi PPPK, ribuan PPPK tak diperpanjang tahun depan, hingga 45 honorer Satpol PP bakal dirumahkan? Simak selengkapnya.

1. Kontrak Kerja Ribuan PPPK Tidak Diperpanjang, Simak Respons Kepala BKN

Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), berencana tidak memperpanjang kontrak kerja 1.070 PPPK pada 2026.

Ribuan PPPK tersebut merupakan pegawai hasil seleksi formasi 2021/2022.

Mereka mendapatkan SK pengangkatan PPPK dengan masa kontrak 5 tahun, yang berarti akan habis pada 2026.

2. Tony Bilang Kontrak Kerja PPPK 5 Tahun Bukan Waktu yang Singkat