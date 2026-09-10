5 Berita Terpopuler: 6 Poin Hasil Pertemuan 10 Pimpinan Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu, Manajemen ASN KemenPANRB Disentil
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (9/9) tentang enam poin hasil pertemuan 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu, ada surat untuk KemenPANRB soal manajemen ASN, hingga Kemenhut tangkap bandar ilegal loging. Simak selengkapnya!
1. 6 Poin Hasil Pertemuan 10 Pimpinan Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu, Dasco, Mensesneg
Ada enam poin hasil pertemuan 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta Manteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Menurut Ketua Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih, 10 forum PPPK dan PPPK paruh waktu yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) berhasil bertemu dengan pimpinan DPR serta pemerintah.
Seharusnya, 7 September 2026 menjadi momentum 35 ribu PPPK dan PPPK paruh waktu demo besar-besaran di Istana Negara.
Selengkapnya di Bawah:
6 Poin Hasil Pertemuan 10 Pimpinan Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu, Dasco, Mensesneg
2. Suarakan Ketidakadilan Masa Kerja 0 Tahun, Forum PPPK Surati KemenPANRB, Sentil Manajemen ASN
5 berita terpopuler sepanjang Rabu (9/9) tentang enam poin hasil pertemuan 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu, ada surat untuk KemenPANRB soal manajeme
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- Suarakan Ketidakadilan Masa Kerja 0 Tahun, Forum PPPK Surati KemenPANRB, Sentil Manajemen ASN