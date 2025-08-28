5 Berita Terpopuler: 66.495 Honorer Ditolak Jadi PPPK Paruh Waktu, Ternyata Ini Alasannya, Simak Kalimat Pak Benny

jpnn.com - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (27/8) tentang 66.495 honorer ditolak jadi PPPK paruh waktu, ternyata ini alasan pemerintah kabupaten tak mengusulkan R5 jadi PPPK, hingga simak kalimat pak Benny soal gaji PPPK. Simak selengkapnya!

1. 66.495 Honorer Ditolak ke PPPK Paruh Waktu, Bahri: R2 & R3 Tenang Saja

Sebanyak 66.495 honorer ditolak ke PPPK paruh waktu. Mereka terdiri dari status priorotas R1, R2, R3, R4, R5, mendaftar CPNS, APS dan TMS.

Fakta yang diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan BKN, Senin (25/8), itu sontak membuat honorer atau pegawai non-ASN cemas.

Mereka khawatir masuk dalam daftar yang tertolak itu. Juru Bicara Aliansi R2 dan R3 Indonesia Bahri Permana mengatakan rasa cemas dan khawatir honorer makin memuncak ketika kepala BKN mengungkapkan ditolaknya 66.495 non-ASN itu karena sejumlah alasan utama.

2. Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu? Simak Kalimat Pak Benny