5 Berita Terpopuler: 895 PPPK Teken Perpanjangan Kontrak, Desakan Peralihan ke PNS Tanpa Tes Menguat, Serius
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (28/9) tentang kontrak 895 PPPK paruh waktu diperpanjang, desakan pengangkatan PNS tanpa tes menguat, hingga Kejagung dinilai serius dalam membongkar kejahatan korupsi. Simak selengkapnya!
1. Desakan Peralihan PPPK ke PNS Tanpa Tes Menguat, Lindungi ASN Senior
Desakan peralihan PPPK ke PNS tanpa tes makin menguat. Pemerintah pun diminta melindungi ASN senior khususnya PPPK.
Ketua Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FKPPPK) Jawa Timur Nurul Hamidah mengatakan seharusnya pemerintah menerapkan peralihan PPPK ke PNS.
Selengkapnya di Bawah:
Desakan Peralihan PPPK ke PNS Tanpa Tes Menguat, Lindungi ASN Senior
2. Begini Nasib Kepala Lapas Cibinong
Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dan empat pejabat struktural lainnya dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan menyusul temuan Ombudsman RI terkait adanya fasilitas mewah di lapas itu.
5 berita terpopuler sepanjang Senin (28/9) tentang kontrak 895 PPPK paruh waktu diperpanjang, desakan pengangkatan PNS tanpa tes menguat
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Temukan Rekening Penampung Setoran di Kanwil BPN Jatim
- KPK Periksa Bobby, Dalami Hubungan Tersangka Suap dengan Oknum BPK RI
- Kabar Baik, Seluruh PPPK Diminta Mengikuti setiap Tahapan dengan Tertib
- Bukan Hanya soal Status Kepala Sekolah jadi Tendik, Gaji PPPK Paruh Waktu juga Dibahas
- Jumlah PPPK Paruh Waktu yang Aman Baru Bisa Dipastikan Awal Bulan Depan
- Pernyataan Terbaru Mendikdasmen soal Guru Honorer dan PPPK Paruh Waktu, Makin Dekat