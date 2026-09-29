5 Berita Terpopuler: 895 PPPK Teken Perpanjangan Kontrak, Desakan Peralihan ke PNS Tanpa Tes Menguat, Serius

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (28/9) tentang kontrak 895 PPPK paruh waktu diperpanjang, desakan pengangkatan PNS tanpa tes menguat, hingga Kejagung dinilai serius dalam membongkar kejahatan korupsi. Simak selengkapnya!

1. Desakan Peralihan PPPK ke PNS Tanpa Tes Menguat, Lindungi ASN Senior

Desakan peralihan PPPK ke PNS tanpa tes makin menguat. Pemerintah pun diminta melindungi ASN senior khususnya PPPK.

Ketua Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FKPPPK) Jawa Timur Nurul Hamidah mengatakan seharusnya pemerintah menerapkan peralihan PPPK ke PNS.

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Desakan Peralihan PPPK ke PNS Tanpa Tes Menguat, Lindungi ASN Senior

2. Begini Nasib Kepala Lapas Cibinong

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dan empat pejabat struktural lainnya dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan menyusul temuan Ombudsman RI terkait adanya fasilitas mewah di lapas itu.