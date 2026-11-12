5 Berita Terpopuler: Ada Kabar Gembira dari Seleksi CPNS di 2027, KemenPANRB Ungkap Kriteria, Memberikan Kepastian

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (11/11) tentang ada kabar gembira dari seleksi CPNS 2027, KemenPANRB ungkap kriteria alih status PPPK Paruh Waktu, hingga alih status PPPK bukan sekadar memberikan kepastian pekerjaan. Simak selengkapnya!

1. Info Ini Bikin PPPK 35+ Bahagia Menjelang Seleksi CPNS di 2027

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) siapkan diri sedari sekarang untuk menghadapi seleksi CPNS pada Januari 2027.

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ini bisa diikuti oleh seluruh PPPK penuh waktu dan tidak dibatasi usia.

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Info Ini Bikin PPPK 35+ Bahagia Menjelang Seleksi CPNS di 2027

2. KemenPANRB Ungkap Kategori PPPK Paruh Waktu Dialihkan menjadi ASN Pusat

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengungkapkan kategori PPPK paruh waktu yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara atau ASN pusat.