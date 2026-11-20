5 Berita Terpopuler: Ada Kejutan di Puncak HGN 2026, Prof Nunuk Beri Penjelasan, Soal Tunjangan TPG?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (19/11) tentang ada kejutan di puncak HGN 2026, Prof Nunuk beri penjelasan soal heboh potongan pajak gaji, hingga soal gaji PPPK penuh waktu hasil alih akan ditarik ke pusat. Simak selengkapnya!
1. Kasus Pemasangan Ring Jantung, Dokter Indra Dijatuhi Sanksi Disiplin
Perjuangan panjang pasien berinisial Y dalam mencari keadilan atas serangkaian tindakan medis yang dijalaninya akhirnya membuahkan hasil.
Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam putusannya menyatakan dr. Indra SM Manulang yang saat tindakan medis dilakukan berpraktik di MRCCC Siloam Hospitals Semanggi terbukti melakukan pelanggaran disiplin profesi
Selengkapnya di Bawah:
Kasus Pemasangan Ring Jantung, Dokter Indra Dijatuhi Sanksi Disiplin
2. Heboh Kenaikan Potongan Pajak Tunjangan Profesi Guru, Prof Nunuk Memberikan Penjelasan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan bahwa perubahan besaran potongan pajak Tunjangan Profesi guru (TPG) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (19/11) tentang ada kejutan di puncak HGN 2026, Prof Nunuk beri penjelasan soal heboh potongan pajak gaji
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