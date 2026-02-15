5 Berita Terpopuler: Ada Keributan Besar, PPPK Satpol PP Menuntut Alih Status PNS, ASN Wajib Tahu Kabar Ini

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (14/2) tentang ada keributan besar tentara di Mippa, PPPK Satpol PP menuntut alih status jadi PNS, hingga ASN wajib tahu soal kabar THR. Simak selengkapnya!

1. PPPK Satpol PP Menuntut Alih Status, Fadlun: Seharusnya PNS

Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdilah mengatakan bahwa PPPK Satpol PP menuntut alih status, karena seharusnya jatahnya ialah PNS sebagaimana diatur dalam UU Pemda.

"Satpol PP bukan petugas biasa, seharusnya diangkat PNS dan bukan PPPK," kata Fadlun kepada JPNN, Sabtu (14/2).

Fadlun yang juga Ketum Aliansi Merah Putih (AMP) menambahkan, alih status PPPK ke PNS merupakan tuntutan 17 organisasi lintas profesi yang tergabung dalam AMP. Selama menjalani status PPPK, semuanya merasakan perlakuan perbedaan dengan PNS dari pemerintah daerah.

2. Ini Tentang AKBP Didik, 1 Koper Narkoba, dan 2 Wanita