jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (11/9) tentang ada pesan khusus untuk seluruh ASN PPPK, guru PPPK tua jangan putus asa, hingga PSI bakal banyak manuver pada Pilpres 2029. Simak selengkapnya!

1. AMP Bertemu Kepala BKN, Ada Pesan Khusus untuk Seluruh ASN PPPK

Perjuangan ASN PPPK dan PPPK paruh waktu yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) berlanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pengurus AMP bertemu Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah untuk menyampaikan aspirasi serta tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

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AMP Bertemu Kepala BKN, Ada Pesan Khusus untuk Seluruh ASN PPPK

2. Poin-poin Penting PP Dosen PPPK jadi PNS, Guru PPPK Usia Tua Jangan Putus Asa

Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur mekanisme pengangkatan guru PPPK penuh waktu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).