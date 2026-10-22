5 Berita Terpopuler: Ada Program Baru, PNS & PPPK Berkinerja Baik Harus Diberi Kesempatan Karier, soal Gaji Bagaimana?
jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (21/10) tentang MenPANRB ajak ASN ikut program baru, PNS dan PPPK berkinerja baik harus diberikan kesempatan, hingga info terbaru gaji PNS via kopdes. Simak selengkapnya!
1. Ada Program Baru, MenPANRB Rini Minta Seluruh PNS dan PPPK Terlibat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, terlibat dalam program baru
Saat ini pemerintah mempercepat transformasi digital perlindungan sosial (Perlinsos) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) makin tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk memastikan kesiapan peluncuran nasional digitalisasi Perlinsos.
Selengkapnya di Bawah:
Ada Program Baru, MenPANRB Rini Minta Seluruh PNS dan PPPK Terlibat
2. Rudy Memuji Presiden Prabowo soal Honorer jadi PPPK, Berharap Ada Lagi Terobosan Besar
5 berita terpopuler sepanjang Rabu (21/10) tentang MenPANRB ajak ASN ikut program baru, PNS dan PPPK berkinerja baik harus diberikan kesempatan
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