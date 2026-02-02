menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Ada Rapat Lintas Kementerian, 4.000 ASN Bakal Jadi Komcad, Ini Penyebabnya

5 Berita Terpopuler: Ada Rapat Lintas Kementerian, 4.000 ASN Bakal Jadi Komcad, Ini Penyebabnya

5 Berita Terpopuler: Ada Rapat Lintas Kementerian, 4.000 ASN Bakal Jadi Komcad, Ini Penyebabnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retret bela negara di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026). ANTARA/Walda Marison.

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (1/2) tentang ada rapat lintas kementerian membahas PPPK dan honorer, 4.000 ASN bakal jadi komcad, hingga ini penyebab IHSG bakal rebound. Simak selengkapnya!

1. Ada Rapat Lintas Kementerian Membahas Guru PPPK Paruh Waktu & Honorer

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah sedang mencari solusi masalah guru PPPK paruh waktu di Indonesia termasuk di Cianjur. 

Baca Juga:

Pemerintah juga sedang mencarikan solusi terbaik berkaitan dengan nasib guru honorer yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya telah menggelar rapat lintas kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk mencari solusi bagi guru yang berstatus PPPK paruh waktu.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Ada Rapat Lintas Kementerian Membahas Guru PPPK Paruh Waktu & Honorer

Baca Juga:

2. Menhan Sjafrie: 4.000 ASN di Jakarta Bakal Jadi Komcad

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan lembaga di Jakarta, bakal diikutsertakan menjadi komponen cadangan (komcad). 

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (1/2) tentang ada rapat lintas kementerian membahas PPPK dan honorer, 4.000 ASN bakal jadi komcad, hingga ini penyebab IHSG

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI