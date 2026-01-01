menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 5 Berita Terpopuler: Ada Usulan Penghapusan PPPK Paruh Waktu, Optimistis Jadi PNS, tetapi Non-Database BKN Menunggu Loker

5 Berita Terpopuler: Ada Usulan Penghapusan PPPK Paruh Waktu, Optimistis Jadi PNS, tetapi Non-Database BKN Menunggu Loker

5 Berita Terpopuler: Ada Usulan Penghapusan PPPK Paruh Waktu, Optimistis Jadi PNS, tetapi Non-Database BKN Menunggu Loker
Para PPPK paruh waktu di Lombok Tengah, Provinsi NTB saat menunggu pemberian SK pengangkatan di Lombok Tengah, Rabu (31/12/2025). ANTARA/Akhyar Rosidi.

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (31/12) tentang Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana berencana mengusulkan penghapusan PPPK paruh waktu, PPPK optimistis jadi PNS, hingga Non-Database BKN menunggu loker. Simak selengkapnya! 

1. Wali Kota Berencana Usulkan Penghapusan PPPK Paruh Waktu

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana berencana mengusulkan kepada pemerintah agar status PPPK Paruh Waktu dihapus. 

Penghapusan dimaksud ialah kenaikan status dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. 

Harapannya, dengan berstatus PPPK penuh waktu, kinerja pegawai lebih bisa optimal.

Wali Kota Berencana Usulkan Penghapusan PPPK Paruh Waktu

2. Pengakuan PPPK Paruh Waktu: Saat Honorer Gaji Rp 200 Ribu, Kini Rp2,6 Juta

