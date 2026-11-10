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5 Berita Terpopuler: ADAKSI Desak Pemerintah, Alih Status PPPK Paruh Waktu Harus Jelas, 4 Hal Krusial Jadi Pertanyaan

5 Berita Terpopuler: ADAKSI Desak Pemerintah, Alih Status PPPK Paruh Waktu Harus Jelas, 4 Hal Krusial Jadi Pertanyaan
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ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan P3K Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (9/11) tentang ADAKSI desak pemerintah umumkan alih status PPPK, alih status PPPK paruh waktu harus jelas, hingga empat hal krusial jadi pertanyaan pemda. Simak selengkapnya!

1. Mekanisme Alih Status PPPK Paruh Waktu Harus Jelas, Mana Juknisnya?

Pemerintah dan DPR RI bersepakat seluruh PPPK paruh waktu lintas profesi, tidak hanya guru, akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027

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Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pengumuman tersebut dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi pemerintah dengan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11). 

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyatakan kebijakan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027 menjawab aspirasi warga.

Selengkapnya di Bawah:

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Mekanisme Alih Status PPPK Paruh Waktu Harus Jelas, Mana Juknisnya?

2. Prabowo Menemui 10 Mantan Kapolri, Idham Aziz Tidak Ada

5 berita terpopuler sepanjang Senin (9/11) tentang ADAKSI desak pemerintah umumkan alih status PPPK, alih status PPPK paruh waktu harus jelas

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